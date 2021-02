Comité de concertation : les métiers de contact pourront bien rouvrir dès le 1er mars, malgré la situation sanitaire difficile

Le Comité de concertation s’est réuni ce vendredi à 14 heures au Palais d’Egmont. Les dirigeants du pays ont fait le point sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et sur l’adéquation des mesures sanitaires et des règles prises pour contenir l’épidémie.

L’arrêté qui avait été publié après le précédent Comité de concertation et qui planifiait cette réouverture au 1er mars reste d’application.

Ce sera la seule nouvelle d’assouplissement du jour. Comme attendu, les métiers de contacts qui étaient encore fermés (salons d’esthétique, barbiers, pédicures non médicales, salons de manucure, les salons de massage, salons de tatouage/piercing et les autres métiers de contacts) obtiennent le droit de reprendre leurs activités à partir du 1er mars.

La Région Wallonne décide aujourd’hui de s’aligner sur les heures de couvre-feu "fédérales", comme la Flandre. Les Wallons pourront sortir le soir jusqu’à minuit et le matin dès 5 heures.

Jusqu’à présent, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale ont instauré un couvre-feu de 22 heures à 6 heures du matin. Ces deux régions avaient donc décidé d’aller plus loin que ce que le Comité de concertation avait décrété : un couvre-feu de minuit à 5 heures. La Flandre avait toujours appliqué les règles fédérales.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, parle de "douche froide". Les chiffres, relativement stables, qui avaient amené la Belgique sur un "plateau" sont repartis à la hausse. Contaminations, hospitalisation sont en recrudescence.

Dans ce contexte, il serait "irréfléchi et irresponsable", estime Alexander De Croo de prendre des mesures d’assouplissement aujourd’hui.

En conséquence, pas question pour le moment d’élargir la bulle extérieure de contacts pour la porter à plus que quatre personnes. Pas question de confirmer un retour des étudiants du supérieur dans les auditoires pour le moment. Pas question non plus de lever l’interdiction de voyages non-essentiels.

Tout cela est reporté à vendredi prochain, le 5 mars, où un nouveau Comité de concertation se tiendra et fera, une nouvelle fois le point sur la situation.