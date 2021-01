L'arrêté ministériel sur les mesures jeunesse ne contraint pas les enfants à exercer une seule activité

Le comité de concertation a validé jeudi, via une procédure électronique, l'accord conclu mardi entre les communautés concernant les activités extra-scolaires, a-t-on appris auprès du cabinet du Premier ministre Alexander De Croo. L'arrêté ministériel va bientôt être publié ce soir ou demain matin.

D'après le projet d'arrêté consulté par la RTBF, l'entrée en vigueur des mesures jeunesse aura lieu ce lundi 1 et février et non pas ce week-end.

Contrairement à ce qu'on présageait, la limitation à "une seule activité par enfant" n'apparait pas dans le texte de loi.

Les autorités ne peuvent pas fixer une règle contraignante à propos de la pratique d’une seule activité par enfant car les contrôles sont impossibles. Les dirigeants des différents niveaux de notre pays s’en remettent donc au civisme des parents.

Plus d'infos prochainement.