Comité de concertation : les établissements horeca pourront ouvrir jusqu’à 01h00 du matin dès le 27 juin

Les établissements horeca pourront ouvrir jusqu’à 01h00 du matin à partir du dimanche 27 juin, contre 23h30 actuellement, a décidé le comité de concertation vendredi. À cette date, les Diables rouges devraient jouer leur 8e de finale de l’Euro de football, s’ils terminent en tête de leur groupe.

Le nombre maximal des personnes à table passera en outre de quatre à huit, vraisemblablement à partir du jeudi 1er juillet, a-t-on appris à plusieurs sources. Chaque foyer pourra également accueillir huit personnes adultes à l’intérieur, contre quatre actuellement.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont également décidé d’autoriser les établissements horeca à utiliser des panneaux en plexiglas sur leurs terrasses extérieures, afin que les tables puissent être placées un peu plus près les unes des autres. L’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes le jour et quatre de minuit à 05h00 du matin serait également modifiée. Enfin, les jeux de café, comme le billard, les fléchettes ou le kicker, seraient à nouveau autorisés, mais avec port du masque obligatoire.