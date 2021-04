Comité de concertation : le plan "Plein air" s’amorce timidement

Le Comité de concertation devait aussi se pencher sur le plan "Plein air". Au départ, il devait débuter début avril mais avait été reporté, sans qu'une nouvelle date ne soit fixée. Ce plan a pour but de prévoir les règles en vertu desquelles il sera possible d’organiser des événements à l’extérieur, notamment des événements culturels, mais aussi d’autres activités, sportives par exemple.

Lorsqu’il avait reporté l’entrée en vigueur du plan "plein air", la seule exception que le Comité de concertation avait accepté d’accorder, c’était pour les camps de jeunesse. Ils avaient été autorisés pour la période des vacances de Pâques, sans nuitées.

Depuis, de nombreux secteurs sont dans l’attente d’une lueur d’espoir pour la reprise d’activités en plein air.

Avec les beaux jours qui reviennent, le Comité de concertation avait sur la table plusieurs scénarios à l’étude. On pouvait s’en tenir à la date du 1er mai, comme espéré par beaucoup. On pouvait aussi, dans un autre scénario décaler à une date ultérieure, par exemple celle du 8 mai, veille de la fête des mères, la mise en œuvre du plan Plein Air. Ce plan "plein air" doit permettre l’organisation de rassemblements plus nombreux et encadrés, en extérieur, pour la culture, le sport, les cultes (mariages).

Le Comité de concertation de ce mercredi a tranché. Le Plan "plein air" commencera à sortir ses effets à la date du 8 mai. La logique suivie rejoint celle qui a guidé les décisions pour le secteur Horeca et l’ouverture des terrasses.