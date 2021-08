Comité de concertation : le faible taux de vaccination contre le Covid-19 empêche Bruxelles de passer en phase 4 du plan été

Pourcentage de la population complètement vaccinée, par Régions © Sciensano

Lors de la conférence de presse du comité de concertation ce vendredi après-midi, Rudi Vervoort a toutefois souligné que le plus faible taux de vaccination était notamment lié à une fracture socio-économique que vivent d’autres grandes villes de Belgique, certes de manière moins aiguë. "Cette précarité entraîne, ce que j’ai envie d’appeler la double voire la triple peine", a déclaré le ministre-président bruxellois, "un taux de mortalité plus important et un taux de vaccination qui l’est moins". De là découle la mise sur pause des assouplissements.

Rudi Vervoort a également mis l’accent sur la liaison entre le taux de vaccination à Bruxelles et la pyramide des âges. Les plus âgés sont largement vaccinés (81% des plus de 65 ans) mais plus l’âge diminue, plus le taux de vaccination aussi… jusqu’à devenir "insuffisant". C’est vrai "singulièrement dans la tranche 12/17 ans puisque, comparativement à la Flandre, nous avons entre 40 et 50% de retard", ajoute Rudi Vervoort.