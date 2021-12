Comité de concertation : la Ligue des familles demande des mesures de soutien aux parents et aux jeunes

La Ligue des Familles appelle les différents gouvernements à apporter le soutien nécessaire aux parents et aux jeunes, à la suite du nouveau train de mesures décidé vendredi par le Comité de concertation. Il a notamment été décidé d’une fermeture des écoles fondamentales une semaine avant les vacances de Noël, d’un retour à l’enseignement à distance la moitié du temps en secondaire et du port du masque dès l’âge de six ans.