Comité de concertation : "la bulle sociale" s’élargit de 4 à 8 personnes

Ce vendredi 18 juin, à 14 heures, un nouveau Comité de concertation s’est réuni sous l’égide du Premier ministre . Une nouvelle fois, les autorités ont examiné les chiffres de l’épidémie de Covid-19 et ont fait le point sur les mesures prises et celles à prendre. Sur la table, devait figurer la question du nombre de contacts rapprochés, celle des heures d’ouverture de l’Horeca, la question des foires et brocantes et grands marchés, notamment.

Notre bulle sociale, mise à rude épreuve depuis plus d’un an, va pouvoir être élargie. Le Premier ministre Alexander De Croo l’a confirmé en comité de concertation, la situation s’améliore franchement.

A partir du 27 juin, la deuxième étape du "plan été" sera enclenchée. A l’intérieur, c’est huit personnes par table (et non plus quatre) qui sont à présent autorisées dans l’Horeca et dans les domiciles privés. Ces huit personnes sont membres de la même famille et enfants jusqu’à 12 ans accomplis non compris. Cette règle est aussi applicable pour les vacances en famille dans les résidences de vacances.



Les résidences de vacances qui peuvent accueillir plus de 15 personnes ne se voient pas appliquer de limitations, à condition que les protocoles en place soient respectés.

Des rassemblements

L’interdiction des rassemblements nocturnes prend fin de même que les restrictions relatives aux manifestations, sauf l’obligation de masque et de distance sociale. Lors d’événements à l’extérieur le port du masque n’est plus obligatoire quand on est assis.

Si cela continue comme cela, au prochain comité de concertation de 16 juillet, a-t-il signalé, toutes les dernières restrictions devraient être discutées pour une possible levée.