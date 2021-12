Comité de concertation : l’incertitude plane toujours quant à une possible fermeture des écoles

Conscient que les fermetures d’écoles et l’organisation de l’enseignement à distance pour les jeunes enfants ont un impact sur les enfants, leurs familles et l’ensemble de la société, le GEMS préconise une période de fermeture des écoles de dix jours. C’est la période minimale épidémiologiquement "significative" (c’est-à-dire dix jours, conformément à la période d’incubation moyenne).

Le 21e Codeco de l’année a lieu ce vendredi 3 décembre. Au menu, entre-autres : la fermeture possible des écoles. C’est en effet l’une des recommandations faites par les experts du GEMS , le groupe qui conseille le gouvernement dans sa stratégie de lutte contre l’épidémie de Coronavirus, pour tenter d’enrayer la hausse des cas de coronavirus et la pression sur les hôpitaux.

Le GEMS mécontent

De son côté, le GEMS est mécontent que ses recommandations antérieures n’aient été que partiellement acceptées dans un délai différé, souvent pas efficacement mises en œuvre et/ou pas du tout retenues lors des derniers Codeco.

"Ceci est particulièrement vrai pour le domaine de l’éducation, où la situation s’est dégradée rapidement au cours des dernières semaines et où les acteurs de terrain ont demandé à plusieurs reprises des interventions claires et une ligne de décision. Mais aussi dans d’autres secteurs (par exemple le travail, les loisirs, les sports, l’horeca/la vie nocturne), trop d’exceptions et le manque de lignes de communication claires ont malheureusement conduit à des situations incohérentes qui ne contribuent pas au sentiment d’urgence nécessaire et à la compréhension des mesures."