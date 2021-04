Comité de concertation : l'HoReCa rouvrira ses terrasses le 8 mai, la veille de la fête des mères

Le Comité de concertation qui s'est réuni ce mercredi a longuement discuté du sort à réserver au secteur Horeca. Fermés depuis la mi-octobre, les bars et restaurants attendaient une date pour la reprise de leurs activités. Ces dernières semaines, le Gouvernement s'était fixé une date indicative, celle du 1er mai, pour espérer autoriser la réouverture des établissements du secteur Horeca. Encore fallait-il que les conditions sanitaires le permettent. Finalement, après de longues discussions, le Comité de concertation a décidé que les établissements du secteur Horeca pourront rouvrir leurs terrasses le 8 mai.

Pour recevoir des clients à l'intérieur des restaurants et des bars, il faudra encore attendre. Ce ne devrait être possible que lorsqu'on passera sous la barre des 500 lits occupés dans les services de soins intensifs.

Cette décision fait écho à des prises de position, ces derniers jours, d'autorités ayant annoncé qu'elles souhaitaient une réouverture. C'est ce qu'avaient annoncé, par exemple, le bourgmestre de Liège et le gouverneur de la Province de Liège .

Finalement, c'est vers un compromis que le Comité de concertation s'est dirigé. On commencera par la réouverture des terrasses des bars et restaurants qui pourront à nouveau accueillir des clients. Ce sera le cas à partir du 8 mai, à la veille de la fête des mères.

D'un côté, il y avait le Premier ministre et le ministre de la Santé, pour qui il était trop tôt pour rouvrir les établissements du secteur Horeca. La date du 15 mai aurait alors été la date choisie. De l'autre, des partis membres de la coalition gouvernementale partisans d'une réouverture, soit le 1er mai, soit le 8 mai, selon les cas .

Concernant le couvre-feu, celui-ci sera levé à partir du 8 mai. Il ne sera cependant pas possible de se réunir à plus de trois personnes en plus de celles présentes dans le foyer. Une décision adaptable selon les Régions. Bruxelles pourrait d'ailleurs en profiter pour durcir cette mesure.