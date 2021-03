Comité de concertation : l’Horeca devrait rouvrir le 1er mai, au plus tôt

Les établissements du secteur Horeca pourraient rouvrir, au plus tôt, le 1er mai, en fonction de la situation sanitaire et épidémiologique. Le secteur avait espéré pouvoir rouvrir à partir du 1er avril et sauver les vacances de Pâques. Ce ne sera pas le cas. Le Comité de concertation choisit d’attendre le mois de mai parce qu’à ce moment-là, le niveau de vaccination de la population devrait être suffisant, a déclaré le Premier ministre, Alexander De Croo, à l’issue de la réunion.