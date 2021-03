Comité de concertation: l'école suspendue une semaine avant Pâques sauf pour les maternelles

Réuni à 9h ce matin, le comité de concertation a pris de nouvelles mesures pour lutter contre la progression, toujours jugée inquiétante, des chiffres de l’épidémie. Il a notamment été décidé d'aménager le calendrier scolaire pour certains niveaux d'enseignement.

L'enseignement maternel est maintenu.

L'enseignement primaire, secondaire et supérieur est suspendu en présentiel du lundi 29 mars jusqu'au 2 avril inclus, soit la semaine avant Pâques.

Une garderie est prévue pour les enfants dont les parents exercent des fonctions où le télétravail est impossible et pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de garder les enfants.

Pour le secondaire et le supérieur, des cours pourraient être donnés à distance. Les examens organisés durant cette semaine peuvent avoir lieu. Une réunion des différents acteurs de l'Enseignement doit se tenir à 16h afin de préciser les modalités pratiques pour chaque niveau d'éducation.

L'objectif reste un redémarrage à 100% en présentiel pour l'enseignement primaire et secondaire à partir du 19 avril.

Faire reculer le virus

"C'est dans la tranche d'âge des 10-19 ans que l'on observe le plus grand nombre de contaminations", a précisé le Premier ministre Alexander De Croo lors de la conférence de presse du comité de concertation. "Les adolescents présentent peu de symptômes mais ce sont les parents et les grands-parents qui tombent malades et se retrouvent à l'hôpital".

La période de temporisation avant les vacances de Pâques a pour objectif d'inverser la tendance en terme de contamination. "Cela s'est déjà avéré très efficace pour faire reculer le virus lors des précédentes vacances".

"L'enseignement et l'éducation reste une priorité et ce n'est pas de fermeture des écoles dont il faut parler" a précisé Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la fédération Wallonie-Bruxelles. "C'est simplement pour avoir une fracture claire dans les contaminations. Cela fait partie aussi d'un accord équilibré".

Le secteur prend acte

"Arrêter les cours en présentiel, ce n'est jamais une bonne nouvelle" a commenté Julien Nicaise, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement. "Néanmoins, si cela doit faire partie de l'effort collectif, c'est compréhensible. Le secteur organisera cela en fonction des demandes qui viendront".

Les camps de jeunes et les activités parascolaires restent autorisées mais uniquement durant les vacances de Pâques et en petits groupes de 10 jeunes maximum, sans nuitée.