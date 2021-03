Comité de concertation : l’école suspendue une semaine avant Pâques. Le débat se poursuit pour les maternelles

Réuni à 9 heures ce matin, le comité de concertation a pris de nouvelles mesures pour lutter contre la progression, toujours jugée inquiétante, des chiffres de l’épidémie. Il a notamment été décidé d’aménager le calendrier scolaire pour certains niveaux d’enseignement.

L’enseignement maternel est maintenu.

L’enseignement primaire, secondaire et supérieur est suspendu en présentiel du lundi 29 mars jusqu’au 2 avril inclus, soit la semaine avant Pâques. Les examens organisés durant cette semaine peuvent avoir lieu.

Une garderie est prévue pour les enfants dont les parents exercent des fonctions où le télétravail est impossible et pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de garder les enfants.

Une réunion rassemblant les différents acteurs de l’Enseignement s'est tenue cette après-midi au cabinet de la ministre Caroline Désir pour décider de la mise en œuvre des décisions du Codeco. Il en ressort déjà les points suivants. Les primaires, les 1ères et 2ièmes secondaires seront en congé lors cette semaine tampon. A partir des 3ièmes secondaires et pour le supérieur, les cours seront donnés à distance.

Le maintien de l’Enseignement maternel génère, par ailleurs, des tensions. Les acteurs de terrain (réseaux, pouvoir organisateurs, syndicats, associations de parents…) ne cautionnent pas la décision. Les lignes pourraient encore bouger à ce niveau. Une nouvelle réunion aura lieu demain midi.

Faire reculer le virus

"C’est dans la tranche d’âge des 10-19 ans que l’on observe le plus grand nombre de contaminations", a précisé le Premier ministre Alexander De Croo lors de la conférence de presse du comité de concertation. "Les adolescents présentent peu de symptômes mais ce sont les parents et les grands-parents qui tombent malades et se retrouvent à l’hôpital".

La période de temporisation avant les vacances de Pâques a pour objectif d’inverser la tendance en termes de contamination. "Cela s’est déjà avéré très efficace pour faire reculer le virus lors des précédentes vacances".

L’objectif reste un redémarrage à 100% en présentiel pour l’enseignement primaire et secondaire à partir du 19 avril.

"L’enseignement et l’éducation restent une priorité et ce n’est pas de fermeture des écoles dont il faut parler" a précisé Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "C’est simplement pour avoir une fracture claire dans les contaminations. Cela fait partie aussi d’un accord équilibré".

Les camps de jeunes et les activités parascolaires restent autorisés mais uniquement durant les vacances de Pâques et en petits groupes de 10 jeunes maximum, sans nuitée.

Le secteur prend acte

"Arrêter les cours en présentiel, ce n’est jamais une bonne nouvelle" a commenté Julien Nicaise, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement. "Néanmoins, si cela doit faire partie de l’effort collectif, c’est compréhensible. Le secteur organisera cela en fonction des demandes qui viendront".

"Mais nous demandons la réouverture des écoles après les vacances de Pâques" a exprimé mercredi la Ligue des familles par la voix de son directeur général, Christophe Cocu. "Il est plus facile de prolonger une mesure que d’y mettre un terme, nous l’avons constaté lors de la fermeture des écoles l’an dernier. Personne n’aurait imaginé que ça dure si longtemps".

La Ligue des familles rappelle également aux parents la possibilité de recourir au chômage temporaire pour fermeture d’école, c’est une mesure bien nécessaire même si, selon la Ligue, le dispositif n’est pas parfait en raison d’une perte de rémunération significative. "C’est la solution quand les parents n’ont pas d’autres solutions. L’employeur ne peut pas dire non. Et nous rappelons par ailleurs que faire garder les enfants par les grands-parents n’est pas une option", a encore précisé M. Cocu.

Au niveau du supérieur, la Fédération des étudiants francophones se dit inquiète : "Quatre-vingts pour cent des étudiants nous disent être en détresse psychologique en raison de l’énorme manque de contact social. On est donc très inquiets pour nos étudiants aujourd’hui, qui doivent retourner en distanciel", déplore mercredi la présidente de la FEF, Chems Mabrouk.

À cette détresse psychologique s’ajoute le décrochage scolaire, qui s’élève à 60% selon les données de la fédération. "Cette décision va laisser des séquelles", pointe Chems Mabrouk.