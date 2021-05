Comité de concertation et déconfinement culturel : vers un "plan d'été" fait d'assouplissements dans le secteur

Extrait de l'allocution d'Alexander De Croo, le Premier ministre : Comité de concertation du 11/05/2021 : "Nous avons fait des pas de géant" (Alexander De Croo) -... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

"Plan été" "Le plan été sera déployé si tous les voyants (épidémiologiques) restent au vert" explique Alexander de Croo. Il faut donc rester vigilants ces prochaines semaines, prévient-il. "Tout le monde veut le plus grand degré de liberté pour tout le monde" a également déclaré Elio Di Rupo, le ministre président wallon, appelant en même temps à une plus grande vaccination. "On arrive à la fin du marathon. Nous donnons des perspectives au secteur culturel" s’est quant à lui réjoui Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Elio Di Rupo, le ministre-président wallon, ce mardi après-midi : Comité de concertation du 11/05/2021 : "Des décisions qui donnent des perspectives" (Elio di... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Evénements en intérieur/ extérieur Il est aussi ici question de la date du 9 juin. Pour les événements en intérieur, ceux-ci seraient autorisés avec un maximum de 200 personnes avec port du masque et obligation de rester assis. A partir du 13 août, nous passerons si tout va bien à des événements pouvant accueillir 3000 personnes. Pour ce qui se passe à l’extérieur, la jauge serait placée à 400 personnes. Puis à 5000 personnes pour arriver à plus de 5000 personnes à partir du 13 août. "A partir du 1er septembre, l’objectif est de faire disparaître les mesures" a déclaré Alexander De Croo.

Cinémas Les salles de cinéma seront à nouveau accessibles dès le 9 juin. Après 6 mois de fermeture, le secteur du cinéma semble satisfait de cette date. Du moins chez UGC. "Le 9 juin est une date que l’on attendait avec une impatience certaine" explique Bruno Plantin-Carrenard, le directeur d’UGC Belgique. Le responsable pense qu’il pourrait être judicieux de repartir sur les bases des protocoles mis en place entre les deux premières vagues (protocoles salués par le monde politique). Aucune précision n’a cependant encore été annoncée par le comité de concertation. A lire aussi : Coronavirus en Belgique : "Aller au cinéma, ça reste un acte social", affirme le réalisateur Luc Dardenne

Cinéma / Une éclaircie dans les salles obscures ? - 11/05/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Festivals Le comité de concertation a décidé que les grands festivals pourraient avoir lieu pour les amateurs ayant subi une première vaccination ou dont le test serait négatif. La date pour le début des (très grandes) festivités de plus de 5000 personnes serait le 13 août. "On pourra aussi se faire tester sur place" a déclaré Jean Jambon, le ministre-président flamand (qui, confie-t-il, aurait voulu que les seuils de participation soient plus élevés). Un passeport vaccinal (dit aussi "coronapass") sera vraisemblablement d’application dans les prochaines semaines. Denis Girardi, le directeur artistique du festival des Solidarités à Namur (festival se déroulant fin août), a, lui, déclaré dans notre JT qu'il se limitera à un festival de plus petite capacité (1000/1500 mélomanes), car beaucoup d'artistes ont déjà décidé de laisser tomber les festivals d'été. De plus, les protocoles précédemment proposés, doivent être réinventés.

Les chiffres du jour de Sciensano, dans notre 13 heures de ce 11 mai : Covid-19 / Moins de 500 lits en soins intensifs fin mai - 11/05/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Jean-Marc Nollet, le coprésident d’Ecolo, avait plaidé ce matin sur la Première, pour une plus grande réouverture du secteur culturel en juin au plus tard. Retourner au théâtre, au cinéma, c’est "un immense besoin, c’est vital" a-t-il déclaré. Il a aussi appelé "à passer d’une gestion de crise à une gestion du risque". A lire aussi : Déconfinement : "Au comité de concertation, certains ont soutenu la culture plus que les autres", note Jean-Marc Nollet (Ecolo) Le Premier ministre Alexander De Croo, le ministre-président flamand Jan Jambon et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke avaient déjà laissé entendre ce dimanche que l’organisation de grands festivals (tels le Pukkelpop à Hasselt ou Tomorrowland à Boom) pourrait être envisagée à partir du mois d’août. "Le retour à la vie normale peut s’amorcer" a, quant à lui, déclaré ce matin Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "En termes d’évolution pour chaque acteur de la société, c’est un moment important" a déclaré à la sortie du comité Elio Di Rupo, le ministre-président wallon, qui appelle également à la vaccination.

A lire aussi : Grands rassemblements sans débordements : comment faire ? Une grosse discussion entre ministres fédéraux et représentants des régions et communautés est d’actualité à propos de la tenue d’événements culturels en extérieur, tels des festivals, cet été. Mais aussi à l’intérieur, via un "plan indoor". Il s’agit d’envisager dans quelles mesures et avec quelles jauges de spectateurs les activités culturelles pourront se tenir. Ces dernières semaines, de nombreux représentants des secteurs culturels et événementiels ont manifesté leur mécontentement.