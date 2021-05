Comité de concertation et déconfinement culturel : vers un été de réouverture dans le secteur

Le Codeco de ce mardi, on le sait, sera primordial pour le secteur de la culture et les perspectives pour cet été. Dès 9 heures, les membres du comité de concertation se sont réunis pour entre autres, parler et décider culture et événementiel.

Ces dernières semaines, de nombreux représentants des secteurs culturels et événementiels ont manifesté leur mécontentement.

Durant ce comité de concertation, ce sont quatre échéances qui ont été fixées, avec des dates précises : 9 juin, 30 juillet, 13 août et 1er septembre. Chaque date correspond à un seuil épidémiologique. Exemple pour le 9 juin, cette date est conditionnée à un seuil de 500 patients maximum en soins intensifs et 80% de personnes atteintes de comorbidités vaccinées.

