Un nouveau comité de concertation se tient ce vendredi après-midi depuis 14 heures. C’est, une nouvelle fois, l’occasion de faire le point sur les chiffres de l’épidémie de Coronavirus et sur l’adéquation des mesures sanitaires prises. Une conférence de presse est prévue à 19 heures pour préciser les détails du comité de concertation.

A priori, pas d’assouplissement des mesures en vue

Les représentants du gouvernement fédéral, des Régions et des Communautés se penchent sur la situation épidémiologique, le dépistage, la vaccination et le contrôle de la quarantaine. Lors des derniers comités de concertation, la question d’éventuels assouplissements avant les fêtes avait été prudemment laissée en suspens tout en laissant très peu d’espoirs à ceux qui auraient voulu élargir la "bulle" ou rouvrir certaines professions de contact. Interrogé sur le sujet au début du mois, le Premier ministre avait rappelé qu’il faudrait que les chiffres de l’épidémie baissent de manière importante pour espérer un assouplissement des mesures. Déjà à l’époque, cela semblait illusoire. Le 27 novembre, le comité de concertation avait établi un seuil à partir duquel le pays passerait dans une phase de "gestion" de la crise. Il était question de 800 contaminations par jour pendant trois semaines et de 75 hospitalisations par jour pendant 7 jours. Cet objectif paraît inaccessible à court terme.

Le ministre de la Santé a confirmé hier qu’il ne faut pas s’attendre à un assouplissement

Interrogé jeudi après-midi à la Chambre, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, s’est montré clair : si la situation s’est considérablement améliorée depuis le mois d’octobre, le nombre de contaminations demeure trop élevé et aurait même tendance à repartir à la hausse en Flandre. Des assouplissements sont donc exclus, en particulier pour les professions de contact (coiffeurs, instituts de beauté, etc.) qui ont manifesté à plusieurs reprises au cours des dix derniers jours et dont le cas a fait l’objet d’une étude particulière. Le rapport des experts transmis aux autorités est clair sur ce point. La reprise des activités des métiers de contact ne peut se faire pour le moment.

Quarantaine au retour de zones rouges et test covid pour les Non-Belges qui entrent

Le Comité de concertation fait le point sur l’application des mesures actuelles et le renforcement du contrôle, notamment pour ce qui est de la quarantaine et du test pour les personnes de retour de zones rouges à l’étranger. Pour les voyageurs qui reviendront en Belgique après un séjour en zone rouge, une quarantaine de sept jours sera obligatoire. C’est déjà ce qui était d’application depuis le mois de septembre. Certains plaidaient pour une quarantaine de dix jours, mais cette option est écartée, apprend-on du Comité de concertation en cours. Quant aux Non-Belges qui souhaiteront entrer en Belgique, ils devront présenter une attestation de test Covid négatif. Parmi les mesures déjà décidées dont le Comité de concertation veut vérifier si elles sont appliquées correctement figure l’obligation de télétravail, partout où c’est possible. Il semble que cette mesure soit moins bien suivie si l’on en croit les données de mobilité. Des contrôles " flash " seront menés durant tout le mois de janvier dans le secteur tertiaire, a précisé jeudi soir le cabinet du ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne. A priori, l’ensemble des mesures déjà décidées et valables jusqu’au 15 janvier devraient rester d’application La situation devait à nouveau être évaluée début janvier mais à plusieurs sources l’on affichait la plus grande prudence face aux échéances. Pas question de jouer au " yo-yo " avec les mesures, soulignait-on.

La question du couvre-feu à nouveau sur la table du Comité de concertation

Il y a quelques jours, le Collège des procureurs généraux a précisé le cadre pour les interventions de police destinées à faire respecter les mesures sanitaires décidées. Pour rappel, les sanctions financières sont alourdies pour les participants à des lockdown parties et pour les organisateurs de ces fêtes. L’usage de drones par la police a également été proscrit pour contrôler la présence de rassemblements privés. Une inconnue cependant, c’est la question du couvre-feu. Elle est très présente dans les discussions politiques actuellement. La Wallonie et Bruxelles, ont décrété un couvre-feu de 22 heures à 6 heures jusqu’à la mi-janvier. La Wallonie a fait une exception et a accordé une permission de minuit à Noël, où le couvre-feu ne sera effectif qu’à partir de minuit et jusqu’à 6 heures. La Flandre, elle, en est resté au couvre-feu de minuit à 5 heures. En fonction des chiffres de l’épidémie, inquiétants partout et encore plus en Flandre, il est possible que la question du couvre-feu revienne sur la table. Reste à voir si la Flandre souhaitera avancer l’heure de son couvre-feu.

Quelques déclarations à l’entrée du Comité de concertation

A l’entrée du Comité de concertation qui se déroule depuis 14 heures au Palais d’Egmont, quelques membres du gouvernement ont accepté de répondre à quelques questions de la presse. La vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès (MR) a expliqué qu’elle attendait de la réunion "que l’on se rassemble et qu’on presse les bonnes décisions dans l’intérêt général, comme toujours". Le vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) a rappelé que les chiffres de l’épidémie n’étaient pas bons. L’objet du Comité de concertation sera bien de discuter des mesures qui ont été décidées et de s’assurer de leur application, comme le télétravail, par exemple. Georges Gilkinet a appelé à la vigilance : "On voit les pays voisins qui ont dû prendre des mesures dans l’urgence. On doit essayer d’éviter cela et de rester constants dans l’effort, en espérant que les beaux jours, dans quelques mois nous aideront à venir à bout du virus". Quant aux coiffeurs qui espèrent une réouverture, "on est désolé pour tous ceux qui doivent arrêter leur activité économique. C’est difficile, on va les aider au mieux. On va voir si on prend des décisions pour les coiffeurs, mais ce sera davantage en janvier", a ajouté Georges Gilkinet.