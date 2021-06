Comité de concertation en cours : plusieurs points au programme, la fermeture de l'Horeca actée à 23h30

Depuis 14h00, les représentants des différents gouvernements du pays sont réunis pour un nouveau Comité de concertation. L’évolution de l’épidémie de Covid-19 et l’amélioration continue des chiffres de la maladie, notamment les hospitalisations et les contaminations doivent permettre de confirmer des mesures déjà prises mais qui doivent encore entrer en vigueur, notamment dans l’Horeca. Le point principal des discussions concerne les voyages. Que sera-t-il possible de faire cet été et à quelles conditions ?

Voyages : certificat européen et modalités belges

Plusieurs questions devront être abordées et tranchées. Quelles seront les exigences pour les non-résidents belges qui entreront sur le territoire ? A quelles conditions les Belges pourront-ils voyager et surtout, qu’attendra-t-on d’eux à leur retour ? Quelles seront les règles en fonction des destinations de séjour ? Faudra-t-il respecter une quarantaine ? Si oui, dans quels cas ? Devra-t-on se faire tester au retour ? Pour les Européens, l’Europe s’est mise d’accord sur un "Corona pass", mais les règles doivent être affinées dans chaque pays. Quid, par exemple des voyageurs qui n’ont reçu qu’une dose de vaccin ? Il s'agit aussi de déterminer ce qu'est une personne vaccinée. La Belgique s'aligne sur d'autres pays comme la France. Pour être considéré comme vacciné, il faudra avoir reçu les deux doses prévues depuis au moins deux semaines, dans le cas des vaccins à double dose. Et puis, quelle sera la politique de la Belgique en ce qui concerne les tests PCR que devraient passer les Belges qui souhaiteraient séjourner à l’étranger. Seront-ils payants ? Un remboursement sera-t-il prévu sous certaines conditions ? Plusieurs scénarios ont circulé ces derniers jours. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke a récemment plaidé pour un test gratuit pour les personnes qui n’auront pas pu être vaccinées. A la Chambre, ce jeudi, le Premier ministre, interrogé sur le sujet a apporté quelques éléments de réponse, sans anticiper le Comité de concertation de ce vendredi. Il a confirmé les grands principes du Corona Pass européen qui permettra au voyageur de garantir qu’il a été vacciné, qu’il a subi un test de dépistage négatif ou qu’il est immunisé. "Les voyageurs devront respecter les règles des pays dans lequel ils se rendent", rappelle Alexander De Croo. Par rapport à la vaccination, "notre position a toujours été qu’une vaccination complète ou un test PCR ont la même valeur", a rappellé Alexander De Croo. Nous voulons "rendre les voyages les plus flexibles possible", a précisé le Premier ministre. Pour ce qui est des tests PCR dont auront besoin les voyageurs belges qui se rendront à l’étranger, "pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de se faire vacciner, le gouvernement examinera la possibilité d’offrir deux tests gratuits", déclare le Premier ministre. Avant une décision en ce sens, il faudra que le Comité de concertation en discute. Le Premier ministre a aussi ajouté qu’en principe, une vaccination complète permettrait d’éviter les tests PCR et la quarantaine au retour d’une zone rouge.

Horeca : fermeture à 23H30 pour tous et confirmation des assouplissements prévus

Lors du précédent Comité de concertation, des assouplissements ont été décidés et doivent entrer en vigueur le 9 juin. Les cafés et les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients à l’intérieur. Cette mesure était, en principe, conditionnée à une bonne évolution des chiffres de l’épidémie, principalement une diminution du nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 dans les services de soins intensifs. Les chiffres évoluant dans le bon sens, la réouverture des cafés et restaurants ne fait plus de doute. Des règles strictes ont été confirmées par arrêté ministériel, notamment la règle de 4 personnes par table, une distance d’1,5 m entre les convives de tables différentes. Un protocole a été établi. Tout cela devrait, selon toute logique, être validé et confirmé ce vendredi. Les heures de fermeture des salles de café et restaurant avaient été fixées à 22 heures, alors que les terrasses auraient pu continuer à accueillir des clients jusqu’à 23h30. Cependant, cette différence de traitement faisait débat et plusieurs voix s'étaient faites entendre pour réclamer une harmonisation. D'après nos informations, le Comité de concertation s'est mis d'accord sur une heure de fermeture unique. Ce sera 23h30, qu'il s'agisse de terrasses ou d'espaces intérieurs. Il nous revient aussi que le Comité de concertation a aussi accepté que les établissements du secteur Horeca ouvrent leur porte à 5 heures plutôt que 8 heures. Cela devrait permettre aux hôtels, notamment, de servir des petits-déjeuners.

Club sportifs, associations : confirmation des assouplissements prévus pour le 9 juin

Le dernier Comité de concertation avait aussi ouvert à la porte à des assouplissements dans le secteur sportif et dans l'associatif. L'épidémie ayant évolué dans le bon sens, les améliorations prévues pour le 9 juin devraient être confirmée.

Ainsi, les clubs sportifs et les associations pourront organiser à nouveau prévoir des activités en intérieur et en extérieur avec un maximum de 50 personnes.

Des assouplissements pour les foires et les brocantes ?

Les foires et brocantes devraient aussi figurer au menu de ce Comité de concertation. Des assouplissements devraient être étudiés et concernent le nombre de personnes qui peuvent être présentes sur les marchés, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces et les attractions foraines.

Des précisions attendues pour les événements

D’autres secteurs, pour lesquels des assouplissements sont attendus pour l’été, par exemple les festivals et autres grands événements, sont aussi toujours en attente de précisions, notamment quant au nombre de personnes qui pourront y assister. Des questions se posent encore aussi à propos des conditions à remplir pour les participants à ces événements.