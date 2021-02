Comité de concertation du 5 février : les coiffeurs et barbiers autorisés à rouvrir le 13 février, les autres métiers de contact le 1er mars

Le Premier ministre Alexander De Croo a d’abord fait remarquer que notre pays est dans une situation stable depuis début décembre : "Nous sommes parvenus à maintenir nos données stables au moment de l’apparition des variants, qui, dans beaucoup de pays, ont entraîné un impact particulièrement lourd, notamment sur la situation dans leurs hôpitaux. En Belgique, l’impact a été assez réduit. Cela démontre que les règles que nous appliquons dans notre pays fonctionnent parce que chacun les respecte. Et cette performance, nous l’avons réalisée tout en gardant nos écoles, nos magasins et nos entreprises ouverts, ce qui dans beaucoup de pays n’est pas le cas. Il faut aller de l’avant tout en tenant compte du passé".

On notera que les prestations de services à domicile restent interdites pour les professions de contact non médicales.

Les professionnels doivent également porter un masque chirurgical agréé CE, portés correctement (nez, bouche et menton, attachés derrière les oreilles) et remplacés après quatre heures d’utilisation intensive.

par exemple en ouvrant les fenêtres et les portes. Le caractère obligatoire ou non des détecteurs de CO2 sera précisé ultérieurement, via les protocoles.

Les zoos rouverts, les agents immobiliers déconfinés

Autres assouplissements : les agents immobiliers sont autorisés à accompagner les visiteurs de biens immobiliers. Et ce, à partir du lundi 13 février.

Les parcs zoologiques peuvent rouvrir, eux aussi à partir du 13 février, dans les mêmes conditions que les parcs naturels, déjà rouverts. Cela signifie, entre autres, que seules les activités de plein air sont autorisées et qu’un strict contrôle de l’accès sera prévu.

Le comité annonce la réouverture des maisons de vacances dans les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings à partir de ce lundi 8 février. Le Conseil d’Etat avait estimé, cette semaine, que la mesure d’interdiction n’était pas suffisamment motivée. Le comité n’a pas émis de nouvelle motivation. C’est donc la réouverture. Ces parcs pourront rouvrir selon les mêmes conditions restrictives que les autres types de logement. Cela signifie, entre autres, que leurs restaurants, bars et autres installations communes devront rester fermés.

Testing : un système de sanctions plus efficace

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a également annoncé que les personnes revenant de zones rouges et qui refusent le testing obligatoire doivent s’attendre à avoir automatiquement une sanction : "Aujourd’hui, nous avons eu une bonne discussion avec les ministres- présidents régionaux et nous avons convenu que tout sera mis en place avant le 1er avril pour appliquer un système de sanctions pour tous ceux qui doivent se faire tester dans l’intérêt commun et qui ne le font pas". Plus question donc d’espérer pouvoir échapper à une amende. Et de poursuivre : "Nous avons un régime qui est quand même assez souple mais ce cadre requiert du temps. Se faire tester est une question de solidarité". L’interdiction des voyages non essentiels sera d’ailleurs évaluée le 26 février.