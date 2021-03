Comité de concertation : dès lundi, les rassemblements extérieurs passent de 4 à 10 personnes

Vendredi dernier, le Comité de concertation s’était soldé par une "douche froide". Inquiétés par la forte augmentation des chiffres de l’épidémie, les dirigeants des entités fédérées, réunis autour du Premier ministre avaient opté pour un "temps mort". Aucune décision d’assouplissement n’avait été prise. Les autorités se donnaient une semaine pour observer l’évolution de l’épidémie et voir si la hausse des contaminations et des hospitalisations se poursuivaient.



Parmi les mesures qui étaient déjà sur la table du Comité de concertation la semaine dernière et qui avait été mises au frigo, l'augmentation du nombre de contacts autorisés à l'extérieur était déjà l’une des mesures les plus susceptibles d’être approuvées.

Jeudi, à la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo était resté prudent, mais il avait annoncé un "plan plein air" consacré aux activités en extérieur. Il semblait en effet urgent de relâcher en partie la pression et de permettre à la population de souffler. Ces derniers jours, les rassemblements dans les parcs, à Bruxelles ou à Liège, par exemple, se sont multipliés, signe qu’une partie des citoyens sont en attente de retrouver une partie de leurs libertés.

A partir de ce lundi 8 mars, il sera donc autorisé de se rassembler à 10 personnes en extérieur. Cela ouvre la porte à des pratiques sportives en petits groupes, à des balades ou des visites, par exemple.