Comité de concertation de ce vendredi : la réouverture des métiers de contact sur la table des discussions

Marius Gilbert en faveur d'une phase de test pour le déconfinement - À Votre Avis - 04/02/2021 Un assouplissement des mesures est-il à espérer à l’issue du comité de concertation de ce vendredi 5 février ? Pour Marius Gilbert, épidémiologiste et maître de recherches FNRS à l’ULB, cette décision serait envisageable à une condition près : "Nous pourrions faire un test de déconfinement en tenant compte d’un risque d’effet yo-yo et en étant extrêmement réactifs dans le cas où les chiffres augmenteraient rapidement. Il ne faudrait pas hésiter à prendre des dispositions dans l’autre sens. Et si une décision d’ouverture est prise, il faut vraiment que les gens restent vigilants et ne la perçoivent pas comme un signal d’assouplissement généralisé."