Comité de concertation : dans l’opposition et dans le monde de la culture, la ministre Linard est critiquée

Cette dernière estime que la ministre Linard a perdu du temps, notamment pour préparer des protocoles sanitaires pour le secteur culturel. "Il y a trois semaines, aucun protocole n’était encore prêt lorsqu’un certain nombre d’organisateurs de concerts et d’événements sont allés la trouver", précise-t-elle. "Je suis en colère, même pas parce qu’elle n’a pas obtenu, mais je suis en colère par cette manière de se comporter comme un Caliméro", fulmine l’ancienne ministre de la Culture.

L’ancienne ministre de la Culture, Alda Greoli (cdH) ne mâche pas ses mots au lendemain de ce Codeco et à la suite des déclarations de l’actuelle ministre Bénédicte Linard. "L’occasion manquée, c’est Bénédicte Linard", estime-t-elle. "Je me demande s’il ne serait pas grand temps qu’elle ait le numéro de GSM du Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet. Comment peut-on, quand on est ministre, oser dire que sa responsabilité s’arrête à la porte du Codeco (Comité de concertation) ?", se demande Alda Greoli.

Dans le monde culturel, où l’on s’est organisé pour travailler à des protocoles sanitaires et proposer des solutions pour une reprise progressive des activités culturelles, en tenant compte de l’évolution de l’épidémie, les décisions du Comité de concertation de ce vendredi passent mal. "Au-delà du soutien de la ministre de la Culture, de ce qu’elle est en capacité de faire ou non pour nous, c’est à nous de prendre nos responsabilités maintenant, ces lois ne sont plus respectables", estime David Murgia, metteur en scène et membre du collectif "Standing for culture".

Pour lui, c’est intolérable que la culture soit à l’arrêt. "Si j’étais ministre de la Culture, je m’indignerais d’avoir un gouvernement si peu attentif à la capacité de la population à réfléchir collectivement, à se rassembler, à réfléchir la situation et à faire émerger les vraies questions dans cette temporalité exceptionnelle", poursuit David Murgia.