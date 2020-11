Le comité de concertation de ce vendredi a débuté à 13 heures au Palais d’Egmont. Les représentants du gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées font le point sur l’état de l’épidémie de Covid-19 en Belgique et sur les mesures sanitaires prises pour le moment. Va-t-on vers un assouplissement des mesures pour les fêtes de fin d'année ou la réouverture de certains magasins? Regardez notre édition spéciale pour suivre en direct les dernières évolutions.

Ce comité de concertation risque d’être compliqué. La conférence de presse va commencer à 19 heures, on a déjà appris que les dirigeants ont trouvé un consensus sur la réouverture des commerces les magasins non alimentaires vont pouvoir ouvrir leurs portes à partir du 1er décembre. Plus qu'un week-end de fermeture à tenir donc. Cette réouverture des magasins se fera sous conditions strictes: maximum 1 client par 10m2. Pour les petites surfaces, seulement 2 clients seront acceptés à la fois. En parallèle, les magasins seront responsables des files à l'extérieur.

Les métiers de contacts, comme les tatoueurs ou les coiffeurs, vont par contre devoir rester fermés. La date pour la réouverture de cette catégorie de métiers n'est pas encore définie. Les musées et les piscines vont ouvrir à nouveau dès la semaine prochaine. À noter également que les "piscines tropicales" ne ne sont pas concernée par cette réouverture, il ne sera dès lors pas possible de se rendre à Aqualibi.

Selon la VRT, le gouvernement introduirait également une interdiction générale des feux d'artifice pour les fêtes.

Couvre-feu allégé pour Noël

Les représentants des différents gouvernements ont également trouvé un accord pour assouplir exceptionnellement les règles pour le réveillon de Noël: le couvre-feu sera allégé pendant la soirée du 24 au 25 décembre. Cette nuit-là, il sera dès lors possible de rester en famille jusqu'à minuit. Les personnes seules pourront inviter 2 personnes, au même moment à Noël.

Le nombre d'hospitalisations poursuit sa pente descendante. Le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 2764,6 par jour entre le 17 novembre et le 29 novembre, J-10 et J-4, indique vendredi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien.

Dans les conclusions du comité de concertation du jour, il est question explicitement d'une évaluation le 15 janvier. On ne pourra pas parler de déconfinement avant le 1er février. Les mesures sanitaires seront évaluées à la mi-janvier et ce n’est qu’à ce moment-là que l’on pourra envisager une réouverture de tous les secteurs économiques.

Nous devons rester prudents

Alexander De Croo assure qu'il faut poursuivre les efforts des semaines dernières, car notre pays est toujours en phase d'alerte 4: la propagation du virus est toujours dangereuse. "Si nous étions imprudents maintenant, nous mettrions en péril tous les efforts accomplis ensemble. Il faut rester prudent. On doit continuer à se protéger surtout que les mois d'hiver approchent", avertit le premier ministre.