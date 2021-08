Comité de concertation ce vendredi : vers la poursuite du "Plan été" et vers de nouveaux assouplissements ?

Le Comité de concertation devra se pencher sur la poursuite des assouplissements programmés. La phase 4 du "Plan été" doit normalement entrer en vigueur le 1er septembre. Elle prévoit des adaptations pour les événements à l’intérieur et à l’extérieur, la fin des restrictions pour les activités et camps de jeunes et pour la vie associative, la fin des limitations pour les services du culte, mariages et funérailles, la fin des restrictions pour les fêtes et réceptions à l’intérieur, moyennant le respect des règles en vigueur dans l’Horeca et enfin, la fin des restrictions pour les marchés, foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels et les braderies. Les statistiques en matière de vaccination et des hospitalisations en soins intensifs évolué dans le bon sens. Il ne semble plus y avoir d’obstacles à la poursuite du "Plan été".