Comité de concertation ce vendredi après-midi : l’interdiction des voyages non-essentiels au menu des discussions

Le Premier ministre plaide pour une interdiction des voyages non essentiels - Alexander De Croo... Alexander De Croo était ce mercredi l’invité du journal télévisé de 19h30. Interrogé sur une possible interdiction des voyages non essentiels à l’étranger, Le Premier ministre a été clair : "Demain, il y a un sommet européen où du point de vue belge je vais mettre sur la table le fait qu'[on interdise] les voyages non essentiels, donc le tourisme, pendant la période des vacances de Carnaval."