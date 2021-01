Comité de concertation ce vendredi : à quoi s’attendre ?

Les ministres du gouvernement fédéral et ceux des Communautés et Régions se retrouvent ce vendredi pour un Comité de concertation, prévu à 14 heures. Au menu : l’évaluation de la situation sanitaire et l’adéquation des mesures prises jusqu’à présent. Deux points devraient focaliser l’attention, la question des voyages et l’organisation dans les écoles.