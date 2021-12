Comité de concertation ce mercredi : Ecolo souhaite des autotests "accessibles et gratuits"

Ce mercredi 22 décembre, un nouveau Comité de concertation se tiendra à 14 heures. Avant les fêtes de fin d’année, les dirigeants du pays ont prévu de refaire le point sur la situation épidémiologique et sur les mesures sanitaires.

La stratégie de testing de la population devrait s’inviter à la table des discussions.

Le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet défendra à nouveau, mercredi au Comité de concertation, la gratuité ou l’accessibilité des autotests, comme il l’a confirmé ce mardi.

"Nous devons considérer la gratuité des autotests comme un investissement permettant de contenir le virus et de soulager la pression sur les hôpitaux", affirme M. Gilkinet dans Le Soir. Cette demande avait déjà été formulée lors du Comité de concertation du 26 novembre dernier. Sur Twitter, le ministre Gilkinet évoque des autotests "accessibles ou gratuits". "Cette mesure a un coût, mais permettra aussi de réaliser des économies importantes. Donner à chacun la possibilité de s’autotester, c’est aider à garder les écoles ouvertes, aider à maintenir le secteur culturel, l’économie et l’Horeca en activité. Et freiner la pandémie", a-t-il plaidé.

Cette prise de position d’Ecolo fait écho à une autre. Dans l’opposition, le PTB réclame que le gouvernement fédéral offre à chaque citoyen deux à trois autotests en vue des fêtes de fin d’année. La députée fédérale Sofie Merckx a annoncé ce mardi à la Chambre le dépôt d’un amendement à la loi-programme pour proposer trois autotests gratuits. Le PTB estime à 30 millions par semaine, soit 300 millions pour cet hiver, le coût pour l’Etat de trois autotests par personne.