Comité de concertation ce mardi : sur la table, l'organisation des mois d'été

Un nouveau Comité de concertation se tient ce mardi 11 mai, dès 9 heures. Au programme, une série d’assouplissements à envisager pour le mois de juin et pour l’été. Après les mesures relatives au plan Plein air qui sont entrées en vigueur ce samedi 8 mai, quelle sera la suite donnée pour les activités de plein air, mais aussi pour celles d’intérieur ? Quelles activités sportives, quand et sous quelle forme ? Quelles possibilités de réouverture des établissements du secteur Horeca ? Quelles perspectives pour la culture ? Qu’en sera-t-il des contacts sociaux ? Qu’adviendra-t-il de l’obligation de télétravailler ? Autant de questions qui devraient être abordées lors de ce Comité de concertation. Le plan "indoor", qui concerne les activités se déroulant à l’intérieur devrait être au cœur des discussions. Lors du dernier comité de concertation, aucune décision n’avait été prise pour les mois de juillet et août. Le Premier ministre avait indiqué vouloir éviter de "donner des perspectives que nous ne pourrons pas réaliser". Il était prévu d’en rediscuter lors du Comité de concertation du 11 mai.

D’autres perspectives pour les rassemblements en extérieur

Les organisateurs de festivals sont toujours dans l’attente. Que pourra-t-on organiser cet été? Les semaines défilent sans que de réelles perspectives ne soient offertes. Cela a de quoi en exaspérer plus d’un dans ce secteur. La question de l’organisation de festivals cet été a alimenté le débat politique ce week-end. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a estimé qu’il devrait être possible d’organiser de grands festivals pendant la seconde moitié de l’été, soit au mois d’août. Au nord du Pays, on pense au Pukkelpop ou à Tomorrowland. L’évolution des chiffres de l’épidémie, la baisse des hospitalisations et l’augmentation du nombre de personnes vaccinées permettront-elles d’envisager des rassemblements de plusieurs milliers de personnes? Pour Alexander De Croo, ce week-end, cela pourrait être possible. Pour le ministre de la Santé, ce devrait être aussi possible "à condition de rester prudent dans les semaines à venir". Dans le plan qu'il a échafaudé et qu'il compte défendre au Comité de concertation, le gouvernement flamand imagine des événements de masse rassemblant 5000 personnes en extérieur et 3000 en intérieur dès juillet, sur base de protocoles stricts. Pour août, la jauge pour les événements extérieurs pourrait être portée à 10.000 personnes et 4500 en intérieur. Ces souhaits et ces déclarations qui se prévoiraient l'organisation des événements les plus grands en août a suscité des réactions au sud du pays. En effet, en août, les grands festivals programmés le sont surtout en Flandre. Pour le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, il faut rouvrir "toute la culture, et pas seulement le plus grand festival de Flandre", a-t-il lâché ce lundi matin sur les ondes de Bel RTL. "Je n’ai pas envie qu’on communautarise un problème (sanitaire)", a ajouté le ministre-président. Du côté des scientifiques, Erika Vlieghe, la présidente du GEMS, le groupe d'experts qui conseille le gouvernement, autoriser de grands rassemblements cet été serait précipité et contraire aux recommandations formulées par les scientifiques. Dès lors, difficile de prévoir ce qui ressortira du Comité de concertation de ce mardi.

Un plan "indoor"

Après le plan "plein air" qui a commencé à faire sentir ses effets avec la reprise de certaines activités en extérieur, le Comité de concertation doit se pencher sur le plan "indoor". Il s’agit d’envisager la reprise d’activités en intérieur. Cela concerne l’Horeca, le sport, la culture et l’événementiel. Le Commissariat Corona a été chargé de préparer le dossier. Il déjà présenté des propositions jeudi dernier au conseil des ministres restreint, avant de proposer une version affinée de ces propositions ce lundi. Une date pour la reprise de ces activités devrait être précisée. Jusqu’à présent, celle du 1er juin est celle qui a été avancée. A confirmer. Rappelons qu'en principe, les assouplissements envisagés à partir de juin dépendront de l'évolution des statistiques de l'épidémie. On veut descendre sous la barre des 500 personnes hospitalisées en soins intensifs. Il faut aussi un taux de vaccination suffisant des plus de 65 ans et des 18-65 ans ayant des facteurs de comorbidité.

La culture en attente

Comme on le voit avec la question des festivals, une grosse discussion entre ministres fédéraux et représentants des régions et communautés est à prévoir à propos de la tenue d’événements culturels en extérieur, tels des festivals, cet été. Jusqu’à présent, la seule perspective offerte est celle de rassembler 200 personnes, en juin, avec masque et respect des distances. Ces derniers jours, il a été question du "corona pass" ou du 'certificat vert' européen, des documents grâce auxquels un individu pourra prouver qu’il est vacciné ou qu’il a passé un test négatif récemment. Cette perspective pourrait faciliter la tenue d’évènements. Plus largement, c’est tout le secteur culturel qui est en attente de décisions qui permettront de relancer ses activités, tant en extérieur qu’en intérieur. Actuellement, l’organisation d’événements est limitée à 50 personnes en extérieur. Des balises ont été posées lors du précédent Comité de concertation pour l’accueil d’un peu plus de public en juin. Les événements extérieurs devraient pouvoir accueillir 200 personnes maximum en respectant les protocoles sanitaires. En intérieur, un même nombre de personnes serait autorisé pour autant que les salles concernées ne dépassent pas le seuil de 75% de leur capacité. Les communes devraient donner leur aval pour autoriser ces événements. Cependant, aucune date précise en juin n’a encore été fixée. C’est ce dont ce Comité de concertation devrait discuter.

L’Horeca : à quand la réouverture complète ?

Le secteur Horeca a savouré la réouverture des terrasses à partir du 8 mai, malgré la saga des parois en plexi interdites pour séparer les tables. Les exploitants d'établissements de l'Horeca ont désormais les yeux tournés vers la prochaine échéance, celle qui leur permettra d’accueillir à nouveau des clients en salle. Quand ? Selon quel protocole sanitaire ? Ici aussi, on espère avoir une possibilité de réouverture dès le 1er juin. Il est tout à fait envisageable qu’une date soit proposée, sous condition. Il faudrait ainsi que les statistiques de l’épidémie évoluent d’une certaine manière, par exemple avec une augmentation du nombre de personnes vaccinées ou une diminution du nombre de personnes hospitalisées dans les services de soins intensifs. Invité de Matin Première, le Ministre-Président bruxellois, Rudy Vervoort a déclaré qu’il plaidera pour une réouverture des bars et restaurants à partir du 1er juin.

Sports, salles de fitness…

Comme l’Horeca, le secteur du sport est toujours dans l’attente de dates précises pour la reprise de beaucoup d'activités. Actuellement, le sport n'est permis qu'à l'extérieur, par groupe de 25 maximum et sans compétitions. Pour les plus jeunes, les entraînements sont permis en intérieur, sous conditions strictes. Qu'en sera-t-il possible d'organiser des compétitions en extérieur? Quand pourront reprendre les entraînements en salle pour les adultes? Quand pourra-t-on retourner dans les salles de fitness? Autant de points que le Comité de concertation devrait aborder ce mardi.

Le télétravail, on continue ?

En fonction de l’évolution des chiffres de l’épidémie, des assouplissements pourraient concerner le monde du travail. Pour le moment, le télétravail reste obligatoire pour toutes les fonctions où il est possible de le pratiquer. La règle a été prolongée jusqu’à la fin du mois de mai. Après, que fera-t-on ? Le Comité de concertation pourrait s’emparer de la question.

La bulle sociale agrandie ?

Depuis ce week-end, la bulle sociale, c’est-à-dire le nombre de contacts ne faisant pas partie de notre foyer que l’on est autorisé à recevoir chez soi, sans mesures de distanciation, est passée de 1 à 2 personnes. Faut-il agrandir cette bulle ? Faut-il autoriser les habitants de Belgique à voir, chez eux, plus de deux personnes ? La question est posée et pourrait être abordée par le Comité de concertation. Du côté du gouvernement flamand, on plaide pour un élargissement de cette bulle de contacts intérieurs à quatre ou cinq personnes.

Et les voyages, cet été ?

Qu’en sera-t-il des conditions que les Belges devront respecter pour voyager cet été ? Actuellement, les voyages non-essentiels ne sont plus interdits. Cependant, ils restent déconseillés et la quarantaine et le dépistage restent de mise au retour de zone rouge. La question des voyages à l’étranger dépend aussi de ce qui se prépare au niveau européen. A moins de deux mois des premiers départs massifs, il serait logique que des précisions soient apportées. Cependant, le projet européen de "certificat vert" doit encore être finalisé. Il est attendu pour le mois de juin.

Les forains dans l’attente

Alors que les parcs d’attractions sont rouverts depuis ce 8 mai, les forains perdent patience. Le secteur forain, mis à l’arrêt depuis six mois à cause de la pandémie de coronavirus, a décidé de passer à l’action. Il a annoncé, ce lundi, avoir fait appel à deux avocates pour mettre en demeure la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, de prévoir une réouverture des foires le 1er juin au plus tard. Les forains dénoncent qu’aucune réelle perspective ne leur ait été donnée lors du dernier Comité de concertation. "Alors qu’on avait promis une réouverture en mai, […] à ce jour, on parlerait du mois de juin, sans précision ni certitude", déplore le secteur. Ce dernier exige qu’une date soit fixée pour permettre de s’organiser. Le secteur s’estime discriminé alors que les parcs d’attractions, les marchés aux puces professionnels, les terrasses de restaurant ou les rues commerçantes "amassent des milliers de personnes par jour. Pourtant, il n’y a pas plus de risque de contaminations dans les foires". Les forains seront-ils entendus et leur demande sera-t-elle examinée par le Comité de concertation ? La liste des points que pourrait aborder ce Comité de concertation est loin d’être exhaustive.