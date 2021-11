Comité de concertation : boîtes de nuit, Horeca, rassemblements, sphère privée... quid pour les prochaines semaines ?

Un comité de concertation s’est tenu ce vendredi matin. Une réunion avancée dans le temps, signe évident d’une situation sanitaire qui se dégrade rapidement. Des mesures concernant nos interactions sociales ont été prises. Notamment dans les secteurs de l’Horeca, des sorties et de la sphère privée. Où pourrons-nous encore sortir faire la fête ? A combien pourrons-nous nous rassembler ? Voici les indications données par les autorités. Le but, faire baisser la pression sur le monde hospitalier. Et donc éviter le plus possible les interactions sociales à risque. Tous ces choix seront réévalués à la mi-décembre (le 15). Les nouvelles règles rentrent en vigueur demain, excepté une (les activités en intérieur).

Des mesures de soutien à tous les secteurs impactés seront prises par les autorités, à souligné le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.