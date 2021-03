Comité de concertation : à la Chambre, l’opposition ironise sur les sorties Twitter du MR

Devant la Chambre ce jeudi après-midi, le Premier ministre Alexander de Croo a justifié les mesures prises avec les entités fédérées lors du dernier comité de concertation.

"La pandémie (de Covid-19) a changé de visage à cause des variants à la fois plus contagieux et plus virulents", a-t-il déclaré, avant d’appeler à la solidarité entre les différents partenaires, alors que des voix discordantes se sont fait entendre au sein même de sa majorité, singulièrement au MR.

Face aux critiques, Alexander De Croo (Open Vld) a confirmé que l’ensemble des mesures avaient été validées mercredi par tous les ministres présidents.

"Je tiens aussi à respecter les accords, à défendre le résultat de cette concertation. C’est la seule façon d’aller de l’avant", a conclu le Premier ministre.

Propos divergents

L’opposition n’a pas manqué de revenir sur les propos divergents entendus au sein de la majorité. Mercredi, en effet, sitôt le comité de concertation fini, Georges-Louis Bouchez, président du MR, avait tweeté : "Ce nouveau lockdown est bien évidemment un triple échec. Il est aussi regrettable que le fardeau pèse essentiellement sur la Belgique qui travaille".

Denis Ducarme, député fédéral MR, avait renchéri : "Ce lockdown qui ne dit pas son nom, c’est une nouvelle promesse de larmes et de sang pour les Belges qui ont besoin de travailler". Venant de la part d’un parti (et de son président) qui siège dans 4 des 6 gouvernements représentés au comité de concertation, voilà qui sonnait comme un désaveu.

Comité de contestation

"Ce n’est plus un comité de concertation, mais un comité de contestation", a lancé Catherine Fonck (cdH). "Y aurait-il deux MR, l’un qui siège au comité de concertation et l’autre qui gère les comptes Twitter ?", s’est ironiquement interrogé François De Smet (DéFI). "Allez, prenez votre micro et dites 'on a losé'", a exhorté Raoul Hedebouw (PTB).

Les députés de la majorité ont défendu le travail du comité de concertation mais avec des accents différents.

Le chef de groupe des libéraux francophones, Benoît Piedboeuf, a d’emblée évoqué "une gestion erratique" de la pandémie, précisant toutefois son propos dans sa réplique. "Nous sommes dans un apprentissage par essai et erreur et on fait ce qu’on peut parce qu’on n’a pas la science infuse".

Quant au PS, il a résumé par la bouche d’Hervé Rigot : "J’en ai marre de ces jeux politiciens, marre de ces cavaliers fous".