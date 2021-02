Comité de concertation : les hôpitaux passent en phase 1B, pas de report des autres soins médicaux

Lors du comité de concertation de ce 26 février, le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke a focalisé son intervention sur la situation dans les hôpitaux. Depuis quelques jours, le nombre de personnes en soins intensifs grimpe plus fortement : il y a actuellement 400 personnes en soins intensifs dans le pays, et l’alerte a donc été donnée aux hôpitaux qui "doivent se préparer, et prévoir que la moitié des lits en soins intensifs soit réservée aux patients atteints de la Covid-19."

►►► 1A, 1B, 2A et 2B, quelles sont ces phases prévues afin d’éviter la saturation aux hôpitaux et le reconfinement aux citoyens

"Mais cela ne veut pas dire que l’on va reporter les autres soins, précise le ministre. C’est un message important pour la population : si vous vous demandez si vous devez vous rendre à l’hôpital, n’hésitez pas : les hôpitaux sont aujourd’hui des environnements très sûrs. Ne pas aller à l’hôpital aujourd’hui, si vous en avez besoin est une très mauvaise idée. Le passage de la phase 1A à 1B ne signifie pas un report des autres soins médicaux, ils continuent comme d’habitude."

Renforcer les capacités dans la santé mentale

"La santé mentale nous préoccupe : je vais proposer prochainement plusieurs initiatives au gouvernement pour soutenir ce secteur. Ces initiatives demandent normalement du temps, mais nous sommes dans une situation de crise qui nous empêche de prendre ce temps. Je pense que dans les jours qui viennent nous devrons prendre des décisions urgentes pour renforcer les capacités dans le secteur de la santé mentale.