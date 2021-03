Comité de concertation : 20% d’enseignement en présentiel dans le Supérieur dès le 15 mars, le secondaire en présentiel dès le 19 avril

Enseignement supérieur : étudiants comme enseignants aspirent à plus de présentiel - 05/03/2021

Enseignement supérieur : étudiants comme enseignants aspirent à plus de présentiel - 05/03/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Comité de concertation : Pierre-Yves Jeholet à propos des mesures dans l'enseignement et le...

Comité de concertation : Pierre-Yves Jeholet à propos des mesures dans l'enseignement et le... Conférence de presse : Comité de concertation du 05/03/2021 Pierre-Yves Jeholet, ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles à propos des mesures dans l'enseignement, pour le secteur culturel

La mesure était espérée par les étudiants et demandée par les ministres de l’Enseignement supérieur, tant en Fédération Wallonie-Bruxelles qu’en Communauté flamande. Dès le 15 mars, les étudiants pourront retourner suivre les cours dans les auditoires, à concurrence de 20% du temps, soit un jour par semaine.

La FEF, la Fédération des étudiants francophones, avait aussi, tout récemment, demandé que le Comité de concertation se penche sur le sort des étudiants du supérieur. Pour la FEF, il y avait urgence. Une enquête réalisée auprès de 7000 étudiants avait révélé que 60% d’entre eux s’estimaient en décrochage scolaire et 80% se sentaient fragilisés psychologiquement.

La Fédération Wallonie-Bruxelles avait plaidé pour une reprise partielle, encadrée par un protocole strict, de l’enseignement en présentiel dès la mi-mars. Pas question d’envisager une reprise de la vie estudiantine sur le campus, mais simplement la possibilité de suivre quelques cours en présentiel pour éviter le décrochage et la perte de motivation", avait estimé le Cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur.

Depuis le mois d’octobre, des mesures strictes sont en vigueur pour les étudiants de l’Enseignement supérieur. Les étudiants ont très peu d’occasions de suivre des cours autrement qu’à distance. Il n’y a quasi que certains travaux pratiques et certaines activités spécifiques qui font exception.

Le Comité de concertation s’est aussi penché sur les plus jeunes. La possibilité d’organiser des excursions scolaires d’une journée devrait apporter un peu d’oxygène aux plus jeunes de maternelle, de primaire et du secondaire.

Dans l’enseignement secondaire, les élèves plus vulnérables, en difficulté scolaire ou difficulté d’apprentissage seront autorisés à suivre à nouveau les cours à 100% en présentiel. Jusqu’à présent, à partir de la 3e secondaire, l’enseignement était hybride, à moitié à distance et à moitié à l’école.

La rentrée en présentiel pour l'enseignement secondaire devrait se faire le 19 avril, après les vacances de Pâques.