Combien gagne votre bourgmestre? Deux mayeurs dévoilent leur fiche de paie

Vous avez toujours voulu savoir combien gagne votre bourgmestre sans jamais oser lui demander. Nul besoin de vous faire violence pour braver votre timidité, la lecture de quelques textes fournit la plupart des réponses. L’indemnisation des bourgmestres est en effet réglée par des lois.

Dans les communes wallonnes, comme dans les bruxelloises, l’indemnité du bourgmestre est liée à la taille de la commune. Plus il y a d’habitants, plus le bourgmestre gagnera, le salaire évoluant par paliers. Ils sont nombreux mais ces quelques exemples donnent déjà une idée (les montants indiqués ici tiennent compte de la dernière indexation) :

dans une commune de 1500 habitants , le bourgmestre gagne 36.000 euros brut par an

dans une commune de 50.000 habitants , le bourgmestre gagne 90.000 euros brut par an

dans une commune de plus de 150.000 habitants, le bourgmestre gagne 137.500 euros brut par an

Comme n'importe quel citoyen, le chef de la commune a aussi droit à un pécule de vacances et une prime de fin d'année. A quelques détails près, le système et les montants sont les mêmes dans les communes de la Région bruxelloises et de Wallonie.

Quels montants sur la fiche de paie ?