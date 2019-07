"Combien gagne le président du Conseil européen ?" Question la plus posée sur Google cette semaine

La mission de Président du Conseil - Vews 02/07/2019 - 08/07/2019 Charles Michel est nommé président du conseil européen, un rôle qu'a déjà occupé Herman Van Rompuy et une nouvelle fonction pour Charles Michel qui ne sera donc plus premier ministre. Interviews: Marianne Dony/Professeure de droit européen à l'ULB/Présidente de l'Institut d'Études européennes ///Archives Marianne Dony/Professeure de droit européen à l'ULB/Présidente de l'Institut d'Études européennes ///Archives H. Angot - C. Dath - G. Moins - D. Comps