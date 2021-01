Combien de Belges vaccinés contre le coronavirus ? Les derniers chiffres dans un tableau interactif

La vaccination contre le Covid-19 est entrée dans une nouvelle phase ce lundi 18 janvier avec l’ouverture du programme au personnel soignant. "Ce moment de début de la campagne de vaccination, c’est le début d’une vraie libération. Ça va prendre du temps, c’est un travail de longue haleine. Mais je crois que c’est un jour très important", a commenté Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé (sp.a) au micro de la RTBF.

Mais combien de Belges ont-ils déjà reçu la première dose du vaccin ? Un outil mis à jour par Sciensano permet désormais de suivre la campagne de vaccination au jour le jour.

Verdict : le cap des 100.000 doses distribuées a été dépassé en ce début de semaine, ce qui représente 1,09% de la population âgée de plus de 18 ans. Cliquez ici pour découvrir les derniers chiffres actualisés.

"On a passé le cap de 100.000 personnes enregistrées comme étant vaccinées officiellement, il y en a même plus parce qu’il y a des gens qui ont été vaccinés et pour lesquels on n’a pas encore reçu l’enregistrement", ajoute encore Frank Vandenbroucke.

