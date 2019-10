Combattants belges en Syrie: le gouvernement belge aux abonnés absents

Du côté du Premier ministre, c’est carrément silence radio. Charles Michel est en route vers Helsinki pour préparer sa présidence du conseil européen, il a aussi fort à faire avec le Brexit, nous dit-on. La situation des djihadistes belges ne semble pas prioritaire donc. Et dans l’entourage des ministres, on ne manque pas de rappeler que ce gouvernement est en affaires courantes.

Eviter un retour en Belgique

Bref, aujourd’hui, il faut s’en tenir à un refrain connu, répété par les proches des ministres. Pour les autorités politiques du pays, mieux vaut que les ex-djihadistes et leurs familles ne s’enfuient pas des camps syriens et soient jugés sur place plutôt que chez nous, en espérant que les plus dangereux ne reviennent pas. Et pour les familles, on analyse les dossiers au cas par cas, pour rapatrier s’il le faut. Une tâche difficile, puisque la Belgique n’a ni soldat, ni service de renseignements sur le terrain. Plus globalement, la Belgique attend également une prise de position européenne, les pays voisins étant soumis aux mêmes questionnements.