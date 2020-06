Colonisation du Congo : la Princesse Esmeralda souhaite que le roi Philippe présente des excuses au nom de la Belgique

Pour la princesse Esmeralda, "je pense qu’il est très important qu’on évoque le problème des excuses" au nom de la Belgique, à l’adresse du peuple congolais, pour les atrocités commises par notre pays lors de la colonisation.

La fille du roi Léopold III et de sa seconde épouse Liliane Baels de Réthy, dans une interview à la RTBF, estime que cette question des excuses a été "parfois suggérée" mais "n’a jamais été vraiment débattue. Pour vraiment terminer ce passé tellement douloureux (avec) ces crimes, ses exactions, il est important que les pays européens et la Belgique en particulier reconnaissent leur responsable, présente des excuses."

C’est le gouvernement qui doit le décider

Qui doit présenter les excuses de la Belgique ? Le roi Philippe ? Le gouvernement ? "C’est le gouvernement qui doit le décider. Le Roi ne pourra jamais le faire de lui-même. Mais ce serait évidemment très fort si le gouvernement et le Roi le font ensemble étant donné le côté personnel de la famille royale dans ce débat." Pour rappel, le Congo au moment de sa colonisation a d’abord été la propriété personnelle du roi Léopold II avant d’être cédée au pays, en 1908, un an avant le décès du souverain.

"Je ne suis pas la personne qui doit le demander. Mais il est évident que pour les Africains, cela doit être quelque chose de très très important", ajoute la princesse Esmeralda.

Il ne faut pas se cacher que c’est difficile

Esmeralda ajoute : "Il ne faut pas se cacher que c’est difficile. Quand le président français Emmanuel Macron a dit que la colonisation (en Algérie) est un crime contre l’humanité – il a eu le courage de le dire -, il a eu beaucoup de retours de bâton. C’est un sujet qui est très délicat et qui ne devrait pas l’être. En fait, on n’a jamais eu cette conversation, cette éducation qui est tellement essentielle pour comprendre le passé et comprendre le racisme actuel."