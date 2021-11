Colonisation du Congo par la Belgique : un enseignement lacunaire dans les écoles francophones belges, et congolaises

Comment la Belgique a maltraité la population congolaise et a exploité ses richesses ? Une question qui n'est pas assez posée aux élèves des écoles francophones belges. Généraliser l'enseignement de la colonisation du Congo par la Belgique, c'est la promesse faite par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si le sujet, on le sait, est abordé par de plus en plus de profs d'histoire aujourd'hui, il n'est pas encore inscrit en tant que tel dans les programmes.

Alors ce n’est évidemment pas un passé très glorieux pour la Belgique. Pendant de nombreuses années, c'est un peu comme si cette page honteuse de l'histoire avait été oubliée des manuels scolaires. Ou pire, certains manuels des années 80 faisaient encore la balance entre bienfaits et méfaits de la colonisation.

Aujourd'hui, les référentiels datent de 1999 et ils prévoient seulement que les élèves apprennent les bases du colonialisme. Aucun nom de pays n'est précisé. Certains profs peuvent donc très bien parler de l'Algérie ou du Maroc, et pas du Congo s'ils le veulent. Mais dans les faits, c'est vrai, de plus en plus de profs d'histoire abordent le sujet comme Denis De Vleeschouwer. Il est professeur à l'Athénée Royal Jean Absil, à Etterbeek. Il met un point d'honneur à enseigner cette partie sombre de notre histoire depuis des années. Pour lui, c'est une question de bon sens : "Le but n'est pas de jeter un regard moral sur un truc en disant 'Oh, c'est pas bien'. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi les choses se sont passées comme cela. Puisque la Belgique a colonisé le Congo, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on irait s'occuper d'un autre pays qui aurait colonisé un autre pays. Je pense qu'en tant que Belge, il faut s'intéresser principalement à la colonisation du Congo."

Notre journaliste Sarah Heinderyckx est allée à la rencontre des élèves de Denis De Vleeschouwer. Beaucoup sont choqués en apprenant les exactions de la Belgique au Congo. Il faut dire que c'est une histoire qu'ils connaissent assez mal, même si ça fait écho avec l'actualité récente et le débat sur la décolonisation de l'espace public. Ça leur permet, en tout cas, de mieux comprendre le présent, comme l'expliquent Valentin et Tracy. Ils ont 17 ans. "On comprend vraiment tout de suite pourquoi, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de (racines) partout. C'était vraiment omniprésent à ce moment-là." Et Tracy d'ajouter : "C'est une histoire qui nous touche tous. Moi, je le sens en tant que Congolaise, mais c'est aussi l'histoire de la Belgique. C'est important de dire ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais tout simplement."