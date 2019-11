Collaboration sur le Front de l'Est: des trous dans la mémoire wallonne? - © Tous droits réservés

CQFD - Front de l'Est: des trous dans la mémoire wallonne ? - Front de l'Est: des trous dans la... CQFD - Front de l'Est: des trous dans la mémoire wallonne ? Chantal KESTELOOT, historienne au Centre d’Etudes Guerre et Sociétés contemporaines et Gérald VANDENBERGHE, journaliste à la RTBF.