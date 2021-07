Colis alimentaires, magasins sous eau: comment faire ses courses en zone sinistrée ?

Les appels ne cessent pas dans les commerces. Nombreux sont les sinistrés à la recherche d’un endroit ouvert, et qui se renseignent pour ne pas se déplacer et trouver porte close. Ceux qui sont ouverts sont submergés, et n’ont d’ailleurs pas le temps de nous répondre. Près de 40 magasins ont été touchés d’une manière ou d’une autre chez Delhaize Belgique.

Et ils sont loin d’être la seule chaîne touchée. Si la majorité des magasins Delhaize ont pu trouver des solutions et rouvrir, ils sont encore une dizaine à être impactés. "Ces fermetures sont compensées par l’approvisionnement des magasins aux alentours" indique Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize Belgique.

Un approvisionnement déjà renforcé par Delhaize, 21 juillet oblige : "En temps normal, des renforts d’approvisionnement sont déjà prévus pour que les gens puissent faire des courses juste avant ou juste après le jour férié. Renforcer encore les zones sinistrées permet aux clients de continuer à faire leurs courses, trouver le nécessaire quoi qu’il arrive, et ne pas être trop impactés par les fermetures".