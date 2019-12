Coens et Bouchez en piste : ils commencent par la N-VA

Nommés à la surprise générale informateurs royaux, le duo Georges-Louis Bouchez (MR) – Joachim Coens (CD & V) a tracé ce matin les contours de sa mission.

Dans la même salle occupée naguère par leur prédécesseur, Paul Magnette (PS), les deux informateurs ont d’emblée précisé leurs intentions. "Nous travaillerons sur des schémas très ouverts, avec les différents partis. Il est important de clarifier les choses pour pouvoir passer à l’étape suivante. Nous ne partons pas de zéro, on reprendra le travail de tous nos prédécesseurs, le duo Vande Lanotte-Reynders, le duo Demotte-Bourgeois et celui de Paul Magnette".

Le nouveau président du CD & V, Joachim Coens, a par ailleurs précisé que lui et son collègue rencontreront les partis dans l’ordre du nombre de parlementaires obtenus lors des élections.

Les travaux et rencontres débuteront dès cet après-midi. Et donc en toute logique, ils rencontreront la direction de la N-VA, le groupe politique qui dispose du nombre le plus important de parlementaires. Les deux informateurs royaux ont prévenu qu’ils travailleront en toute discrétion et communiqueront sur l’avancée des travaux via conférence de presse.