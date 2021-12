Sans parler de reconfinement, le Codeco a planché, ce mercredi, sur des mesures immédiates, applicables dès ce week-end. Sont ciblés les lieux où le risque de contamination est plus élevé, notamment en raison du nombre élevé de personnes qui les fréquentent. La crainte des ministres serait de devoir convoquer un nouveau Comité de concertation entre Noël et Nouvel An.

Selon les éléments dont notre rédaction a pris connaissance, de nouvelles règles entreront en vigueur dès ce 26 décembre.

Il s'agit de nouvelles restrictions dans plusieurs secteurs. Les pistes sur lesquelles s'est penché le Comité de concertation ont trait à la fermeture de tous les établissements culturels, récréatifs et sportifs. Cela inclut les théâtres, les salles de concert et les cinémas.

Ne sont pas concernés par cette fermeture, les bibliothèques, les ludothèques, les médiathèques, les musées, les camps sportifs, les piscines (sauf les parties récréatives et subtropicales), les activités socioculturelles, les activités d’éducation permanente et de jeunesse encadrées par des professionnels, les salles de fêtes et de réception uniquement pour les mariages et les enterrements, les pistes d’équitation couvertes, les centres de bien-être avec hammams, saunas, bains de vapeur, solariums et jacuzzi, les centres de fitness.

Les lieux de culte peuvent rester ouverts.

Le public sera interdit lors des compétitions et entraînements sportifs professionnels et non professionnels, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les matchs se joueront sans public, dès le dimanche 26 décembre.

Les parcs d’attractions intérieurs, les zones d'intérieur des parcs d'attractions et les parcs aquatiques devront fermer.

Quant aux événements de masse, de type marché de Noël, par exemple, et les congrès, ils seront interdits en intérieur. En extérieur, ils seront autorisés selon certaines règles : 1 visiteur par m2 et un plan de circulation à sens unique à partir de 100 visiteurs.

Les magasins restent ouverts mais le shopping devra se faire à deux personnes maximum, à l'exception des mineurs de son propre ménage. Une distance d'1,5 mètre doit être garantie entre chaque personne, avec un consommateur par 10m2 de surface accessible au public. Les magasins de plus de 400 m2 devront contrôler l'accès à l'établissement. Les plus petites surfaces de moins de 20m2 pourront accueillir deux clients à la fois si la distance d'1,5 mètre est garantie.

Le télétravail obligatoire est maintenu. Un jour de travail sur site est autorisé.

Ces mesures, sont, rappelons-le, des pistes de travail qui se trouvent sur la table du Codeco. Si les ministres les valident, elles s’ajouteraient à certaines dispositions déjà prises le 3 décembre dernier.

Pour rappel, le port du masque a été étendu dès l’âge de 6 ans, partout où il est obligatoire.

Depuis le Codeco du 3 décembre, tous les regroupements et activités privés à l’intérieur sont provisoirement interdits, à l’exception du sport, des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité, des mariages et des funérailles.

Les discothèques et boîtes de nuit sont directement concernées par cette interdiction de regroupements et d’activités à l’intérieur. Ces établissements sont actuellement fermés.

Le Codeco du 3 décembre avait aussi préconisé une limitation des contacts sociaux et imposé 4 jours de télétravail par semaine, là où c’est possible.