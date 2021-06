Codeco: Pierre-Yves Dermagne annonce "le début de la fin de la bulle", "c'est le début de la reprise d'une vie normale"

Le vice-Premier ministre, en charge de l’Economie, du Travail et de la concertation sociale était l’invité de Thomas Gadisseux et de François Heureux dans "Matin Première" ce vendredi. Et il s’est montré plutôt optimiste.

L’interview du vice-Premier ministre en vidéo : L'invité de Matin Première: Pierre-Yves Dermagne - Le blocage actuel entre partenaire sociaux -... A quelques heures d’un comité de concertation, le vice-premier ministre Pierre-Yves DERMAGNE est l’invité de « Matin Première ». Nous reviendrons aussi avec le ministre de l’Emploi et de la Concertation sociale sur le blocage actuel entre partenaires sociaux.

Horeca Une harmonisation des heures de fermetures dans l’Horeca – intérieur et extérieur — est demandée par le secteur de l’Horeca. " On va essayer de trouver un équilibre " explique le ministre, cependant assez évasif. Il assure néanmoins que dans les hôtels, l’heure pour les petits-déjeuners pourra être avancée à 6 heures du matin (au lieu de 8 heures). Le vice-Premier ministre affirme aussi que la corporation des forains ne sera pas oubliée

Codeco, mode d'emploi (JT 19h30 de ce jeudi) Le Mode d'emploi : les nouvelles mesures du CODECO ? - 03/06/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Accord interprofessionnel Les négociations sociales entre partenaires sociaux sont entrées, elles, dans la phase finale. Une réunion est encore prévue ce jour. Le ministre espère que " qu’un accord sera possible ce soir ou début de semaine prochaine ". Il estime que le pouvoir d’achat est important dans la société. A lire aussi : Accord interprofessionnel 2021-2022 : les syndicats et le patronat vont se rencontrer en cette fin de semaine " C’est ma préoccupation. Faire en sorte que les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt, soient dignement et décemment récompensés pour leurs efforts. Et c’est pour ça que je me suis battu, pour mettre à l’agenda l’augmentation du salaire minimum ". L’accord devrait englober différents points – normes salariales, pensions, fins de carrière, heures supplémentaires. Pierre-Yves Dermagne espère un accord " le plus équilibré possible" Mettre à l’agenda l’augmentation du salaire minimum

La question du voile Le vice-Premier ministre (PS) s’exprime sur les rebondissements qu’à connu le gouvernement fédéral hier sur la question du voile. " La question ne divise pas le gouvernement fédéral, déclare Pierre-Yves Dermagne. La procédure de désignation de la commissaire du gouvernement a été entièrement suivie. Il n’y a aucune difficulté légale, légistique dans la procédure ". Il rappelle aussi que le parcours et le CV de la commissaire du gouvernement sont " tout à fait conformes au poste à exercer ". Le Premier ministre a été rappelé hier soir à la Chambre pour cette question. Via les réseaux sociaux, David Clarinval, ministre libéral, a remis en cause les dires tenus par le Premier ministre (à propos de la désignation d’Ihsane Haouach, femme arborant le voile, au poste de commissaire à l’égalité hommes femmes). A lire aussi : Voile : le Premier ministre défend la désignation d’Ihsane Haouach comme commissaire du gouvernement On ne dirige pas un pays à travers twitter ! Et Pierre-Yves Dermagne de s’insurger sur la forme. Il n’y va pas par quatre chemins : " On ne dirige pas un pays à travers twitter " dit-il. " C’est un manque de respect aux autres membres de la majorité et vis-à-vis du Premier ministre." poursuit-il. Mais aussi sur le fond : " D’autant qu’on a bien d’autres choses à faire. Mes priorités ne sont pas là aujourd’hui. Ça m’énerve quelque peu. Les priorités, c’est la relance économique, sociale, la lutte contre les inégalités." A lire aussi : Signes convictionnels à la Stib : "Il n’y a pas d’accord possible" au sein de la majorité, pense Rudi Vervoort Discussions intra-PS Sur la question du voile dans les services publics, le ministre – qui se dit cependant athée -, précise qu’au sein du PS, un débat interne a été initié par Paul Magnette et est en cours. Afin de définir une position commune des socialistes sur le sujet. " Ça mérite mieux que des polémiques politiciennes, qu’un échange de tweets. Ça nécessite un débat serein et c’est ce que nous sommes en train de faire au sein du parti socialiste ". Ça mérite mieux que des polémiques politiciennes

Le gouvernement bruxellois divisé sur le voile (JT 13h de ce jeudi) Signes convictionnels : L exécutif bruxellois divisé - 03/06/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo