Codeco : les compétitions sportives, en intérieur et extérieur, se dérouleront sans public dès ce dimanche 26 décembre

La décision est donc à présent plus strict : la présence du public pour toutes les compétitions et entrainements sportifs professionnels et amateurs, à l'intérieur comme à l'extérieur, sont interdites.

Cette crainte d’un retour au huis clos pour les stades de football ne date pas d’hier. Le 3 décembre dernier, nos responsables politiques avaient déjà épargné le sport en autorisant le public pour les compétitions sportives à l’extérieur. Tout en précisant qu’il était nécessaire de "tenter de maintenir une certaine distance". A l'inverse, les supporters ne peuvent plus suivre les compétitions sportives en intérieur depuis début décembre.

Et pour ce dernier Codeco de 2021, pas de changement. Le sport reste autorisé en salle avec le respect des normes sanitaires .

L’interdiction d’activité et de rencontres à l’intérieur est actée depuis le dernier Codeco. Mais avec une exception pour le sport en intérieur . "Cette exception est justifiée par l’importance de la pratique du sport pour le bien-être mental" , a expliqué le Premier ministre Alexander De Croo après le Comité de concertation du 3 décembre.

Des mesures supplémentaires décidées si la situation sanitaire se dégrade

On peut le dire, en Belgique, on s’en sort plutôt bien comparé à certains autres pays européens qui revivent, pour certains, un énième lockdown. Bien qu’Emmanuel André, microbiologiste de l’Université de Louvain et invité de Matin Première de ce mercredi 22 décembre, affirme que la cinquième vague a "largement commencé".

"On peut déjà le dire, cette vague a d’ailleurs déjà largement commencé. Mais elle n’est pas encore visible en termes de contaminations totales puisqu’on a la vague Delta qui diminue très fort de jour en jour et la vague Omicron qui augmente très fort. Aujourd’hui sur le nombre total d’infections on observe encore une baisse, même si dans les prochains jours les chiffres totaux vont recommencer à augmenter", alerte l’épidémiologiste.

Mais attention, si la situation se dégrade à nouveau, les experts et le monde politique prévoient des mesures supplémentaires. On parle de la fermeture de tous les établissements sportifs et donc, un retour à un scenario proche du confinement.