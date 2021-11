Codeco : face à une situation qui se détériore, décisions dès ce vendredi, qu’est-ce qui se prépare ?

Le comité de concertation se tiendra ce vendredi matin, dès l'aube. Il a été avancé, signe évident que chacun a pris la mesure d’une situation qui se dégrade rapidement. Les chiffres sont là, l’augmentation des infections et des hospitalisations est supérieure aux courbes les plus pessimistes esquissées par les experts dans les modélisations disponibles la semaine dernière.

Le Premier ministre, Alexander De Croo a eu ces dernières heures de nombreux contacts politiques. Il a également longuement discuté avec le commissaire Corona pour analyser en détail la situation épidémiologique, en particulier la situation dans les unités de soins intensifs et au niveau des soins de première ligne (médecins). Une concertation a été menée également avec ses collègues néerlandais et luxembourgeois Mark Rutte et Xavier Bettel pour discuter de la situation sanitaire.