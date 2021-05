Comité de concertation et déconfinement culturel : vers un été de réouverture dans le secteur

Le Codeco de ce mardi, on le sait, sera primordial pour le secteur de la culture et les perspectives pour cet été. Dès 9 heures, les membres du comité de concertation se sont réunis pour entre autres, parler et décider culture et événementiel.

Le Premier ministre Alexander De Croo, le ministre-président flamand Jan Jambon et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke ont laissé entendre ce dimanche que l’organisation de grands festivals (tels le Pukkelpop à Hasselt ou Tomorrowland à Boom) pourrait être envisagée à partir du mois d’août.

Ces dernières semaines, de nombreux représentants des secteurs culturels et événementiels ont manifesté leur mécontentement.