Etre vacciné n’empêche pas de devoir continuer à rester prudent. Si vous rencontrez des gens, il est important de le faire de manière sûre, a-t-il été souligné lors de la conférence de presse. Limiter les contacts reste recommandé. Si l'on rencontre des personnes, le faire dans un endroit ventilé ou à l'extérieur est préférable. Recourir à un autotest avant de un contact avec quelqu'un est aussi conseillé par le Comité de concertation. Le port du masque FFP2 est aussi à privilégier pour les personnes plus vulnérables et lors de contacts avec ces dernières.

Le Comité de concertation a donc pris l’avis des experts. Il a entendu qu’Omicron pouvait provoquer des symptômes moins sévères. Mais le virus reste dangereux, selon eux. "La propagation rapide d’Omicron au sein de notre pays et parmi la population pourrait mettre fortement sous pression nos services de soins de santé, nos entreprises et nos écoles", a souligné le Premier ministre, à l’issue du Comité de concertation.

Comme cela a déjà été discuté ces derniers jours par les ministres de la Santé et de l’Enseignement, le Comité de concertation confirme l’objectif d’une rentrée en présentiel à temps plein dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. Ce sera à temps partiel dans l’enseignement artistique.

Les experts du GEMS, ceux qui conseillent le gouvernement, avaient préconisé d’imposer le télétravail à 100% là où cela est possible.

A la lumière des règles de testing et de quarantaine modifiées, le Comité souligne l’importance du respect de la mesure relative au télétravail. Sans suivre l’avis du GEMS, le Codeco a décidé de maintenir l’obligation de 80% de télétravail, soit quatre jours par semaine. Pour chaque travailleur concerné, un jour par semaine peut donc être presté sur site. En outre, chaque jour, maximum 20% des travailleurs pour qui le télétravail est obligatoire pourront être simultanément présents dans les locaux de l’entreprise.

Si le Comité de concertation a décidé de ne pas imposer 100% de télétravail, c’est notamment parce que le Comité de concertation estime que les entreprises se sont bien organisées et qu’un isolement des travailleurs à 100% est moins positif en termes de bien-être.

L’organisation de team buildings en présentiel, tant en intérieur qu’en extérieur, et d’événements d’entreprise non accessibles au public sur le lieu de travail est interdite. Pas de fêtes et de réception de nouvel an, par exemple.