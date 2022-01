Codeco de ce jeudi : il sera sans surprise et aura pour enjeu de rétablir la confiance

►►► Lire aussi : Testing et quarantaine en maternelle et primaire : voici les nouvelles règles en vigueur à partir du 10 janvier

Pas de grandes annonces à attendre, ni assouplissements, ni durcissements. Nos dirigeants vont faire l’état des lieux de la progression chez nous du Covid sous son variant omicron avec notamment ces constats : 2,7 millions de Belges ne sont pas entièrement vaccinés (vs 76,4% de la population totale vaccinée), des contaminations record, des hospitalisations en hausse.

On pourrait l’appeler un comité de concertation "intermédiaire", "thérapeutique", d’apaisement, avec les experts, avec la population, "pédagogique" avec la volonté d’expliquer, de convaincre et de retrouver la confiance.

Pas de changement à attendre non plus concernant le télétravail, les experts plaidaient pour un 100% obligatoire, pas d’accord politique on devrait en rester à 4 jours de télétravail par semaine.

Ce sera tout a priori pour ce jeudi. Le prochain codeco est fixé au vendredi 14 janvier. Avec, à ce moment-là, plus de recul et de nouvelles décisions possibles.