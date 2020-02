Coalition miroir, l'idée du CD&V recalée par les partis francophones

Tels les insectes éphémères qui ne vivent que quelques heures, l’idée du CD&V de mettre en place une coalition miroir au fédéral a déjà du plomb dans l'aile. Pour résumer la proposition du président des chrétiens-démocrates flamands, Joachim Coens, il s’agit de prendre les partis de la majorité en Flandre et les partis de la majorité wallonne pour constituer la majorité fédérale… D’où le miroir, puisque la coalition fédérale serait le reflet exact des coalitions wallonne (PS, MR, Ecolo) et flamande (N-VA, CD & V, Open Vld).

Ce matin sur les ondes de la Première, le ministre wallon Willy Borsus ne cachait pas son scepticisme : "Je n’y crois pas. Le MR a toujours été favorable à la recherche de solutions mais une coalition miroir réunirait des partis qui, aujourd’hui, semblent ne pas vouloir négocier ensemble, le PS et la N-VA, Ecolo et la N-VA. Il y a la question de Bruxelles et cette piste a été dans la journée d’hier complètement incendiée. Donc je n’y crois pas mais laissons Koen Geens travailler."