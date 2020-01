Coalition fédérale : le temps presse pour les informateurs et ça bloque toujours

Ce lundi, les informateurs royaux, Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens, remettront leur rapport au Roi. Problème : ça coince encore et toujours. Huit mois que ça bloque. Et la mission des informateurs ne semble pas remporter un franc succès qui permettrait d’arriver à une sortie.

Le CD & V, soutien infaillible de la N-VA

En cause ? La position du CD & V qui reste inflexible depuis des mois. Il n’est toujours pas question, pour les chrétiens-démocrates flamands de choisir et de mettre la N-VA sur la touche. Tant que la N-VA affiche une volonté de monter dans un gouvernement fédéral, le CD&V "ne lâchera pas la N-VA", a martelé Hilde Crevits, la numéro 2 du parti flamand.

Un atout de taille pour le parti de Bart De Wever, qui n’a pas oublié de le mentionner à la réception annuelle de son parti, qui s’est tenu ce samedi soir.

Un soutien sans faille qui lui permet d’affirmer que son parti est toujours dans la course pour être dans le futur gouvernement fédéral.

Le PS, toujours pas avec la N-VA

Avant, pendant et après les élections, pour le PS, c’est clair "ce sera avec la PS mais sans la N-VA ou avec la N-VA sans le PS". Pourtant, ce samedi, Bart de Wever a fait un appel du pied, que le PS ne peut ignorer : il a ouvert la porte à un "grand accord", se disant même ouvert au dialogue sur des thèmes comme l’immigration ou encore les questions socio-économiques.

Coalition arc-en-ciel : c’est peu

Il reste alors, l’option d’une coalition arc-en-ciel alliant socialistes, libéraux et écologistes. Mais avec 76 sièges sur 150 à la chambre, c’est peu. Du coup, peu de personnes y croient encore.

