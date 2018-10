Co-présidence: retour sur les duos Ecolo

Avec le départ de Patrick Dupriez à la co-présidence d’Ecolo, le parti va devoir trouver un nouveau partenaire à Zakia Khattabi. Qui ? La question reste encore en suspens. Mais selon la règle du respect de l’égalité homme/femme et Wallonie/Bruxelles que s’est fixée Ecolo pour la co-présidence, ce successeur sera bien un homme et un Wallon.

Ecolo a déjà connu plusieurs générations de co-présidents. En 2007, un premier duo est formé avec Jean-Michel Javaux, ancien Secrétaire fédéral du parti et Isabelle Durant, ancienne ministre de la Mobilité sous le gouvernement Verhofstadt I.

En 2009, Sarah Turine succède à Isabelle Durant, devenue députée européenne. En 2012, un nouveau tandem prend la tête du parti : Emilie Hoyos et Olivier Deleuze sont désignés par les militants wallons d'Ecolo, à l'issue d'une assemblée générale. Mais l'échec électoral du 25 mai 2014 a eu raison de l'équipe qui décide finalement de se retirer un plus tôt que prévu.

La députée fédérale Zakia Khattabi et l’ex président du parlement wallon Patrick Dupriez ont alors la lourde tâche de relever un parti sonné par sa défaite électorale. "Ecolo est de retour", clame Patrick Dupriez après l'annonce des résultats de cette nouvelle co-présidence, devant les 1100 militants réunis à Louvain-la-Neuve.

Trois ans plus tard, Ecolo sort gagnant des élections communales de 2018. Le successeur de Patrick Dupriez et Zakia Khattabi ont désormais un autre pari à réaliser : effectuer la même percée aux élections régionales et fédérales de mai prochain.