Climat : le début de la fin ?

La dernière marche pour le climat en date a mobilisé 70.000 personnes et un pas a été fait du côté politique. Hier, le Premier ministre Charles Michel a reçu des représentants de la Coalition Climat . D’après l’un d’eux, La Belgique figure parmi les cinq pays européens les moins ambitieux en termes de réalisations climatiques. " Être entendu, c’est bien, mais à présent, il faut plus que cela ", a-t-il déclaré. Charles Michel assure tout de même vouloir poursuivre le dialogue avec la coalition Climat.

Ces marches pour le climat sont surtout caractérisées par une mobilisation très importante de jeunes personnes. On en comptait plus de 30.000 jeudi passé, moqués sur Facebook par l’ancien secrétaire d’État, Théo Francken. D'après sa publication, les jeunes ne sont pas prêts à faire une croix sur leur confort de vie.

Dès lors, Les marches pour le climat sont-elles vraiment utiles et suffisantes ? La situation climatique est-elle à ce point préoccupante ? Si oui, à qui est-ce la faute ? Quelles sont les solutions ? Sommes-nous prêts à renoncer à une partie de notre confort, au service de la planète ? Pour en débattre, Sacha Daout reçoit Zakia Khattabi, co-présidente d’Ecolo, Raoul Hedebouw, député fédéral PTB, Jean-Luc Crucke, ministre MR du Budget, de l’Énergie et du Climat et Frank Vandermarliere, conseiller général Agoria fédéral. Du côté de la société civile, nous recevrons Adélaïde Charlier, co-organisatrice de " Youth for Climate ", Gaetano Boutcher, co-organisateur de " Rise for Climate ", Camille Demprunt, porte-parole de " Wake Up Your Minister ", Juliette Boulet, porte-parole Greenpeace et enfin Stéphane Tillman, citoyen climatosceptique.

